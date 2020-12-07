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PSG-Başakşehir maçının hakemi
Şampiyonlar Ligi'ne veda eden temsilcimiz Başakşehir'in, PSG ile oynayacağı son grup maçını Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek.
- Haber Merkezi
- 07.12.2020 - 13:19
- Güncelleme : 07.12.2020 - 13:48
Şampiyonlar Ligi H grubunda son olarak Leipzig'e 4-3 yenilen Başakşehir, Avrupa'ya veda etmişti.
Turuncu-lacivertliler, gruptaki son maçında deplasmanda PSG ile karşı karşıya gelecek.
HATEGAN YÖNETECEK
Prestij maçına çıkacak olan temsilcimizin bu karşılaşmasını, Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek.