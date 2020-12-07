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    PSG-Başakşehir maçının hakemi

    Şampiyonlar Ligi'ne veda eden temsilcimiz Başakşehir'in, PSG ile oynayacağı son grup maçını Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2020 - 13:19
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 13:48
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    PSG-Başakşehir maçının hakemi

    Şampiyonlar Ligi H grubunda son olarak Leipzig'e 4-3 yenilen Başakşehir, Avrupa'ya veda etmişti.

    Turuncu-lacivertliler, gruptaki son maçında deplasmanda PSG ile karşı karşıya gelecek.

    HATEGAN YÖNETECEK

    Prestij maçına çıkacak olan temsilcimizin bu karşılaşmasını, Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek.

    PSG-Başakşehir maçının hakemi #1

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