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    PSG-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

    Şampiyonlar Ligi 6. hafta mücadelesinde temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda PSG'ye konuk oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2020 - 08:44
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    PSG-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

    UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda altıncı ve son maçında temsilcimiz Başakşehir, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına konuk oluyor.

    Parc des Princes Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak ve Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

    Grupta son maçlar öncesinde Başakşehir 3 puan ile son sırada yer alıyor. Manchester United, PSG ve Leipzig'in 9'ar puan ve averajla art arda sıralandığı grupta İstanbul temsilcisinin iddası bulunmuyor.

    İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı PSG 2-0 kazanmıştı.

    MUHTEMEL 11'LER

    PSG
    Navas
    Diallo
    Kimpembe
    Marquinhos
    Florenzi
    Pereira
    Paredes
    Verratti
    Neymar
    Di Maria
    Mbappe

    Başakşehir
    Mert
    Rafael
    Mahmut
    Ponck
    Berkay
    Giuliano
    İrfan Can
    Visca
    Chadli
    Demba Ba

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