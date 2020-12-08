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PSG-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri
Şampiyonlar Ligi 6. hafta mücadelesinde temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda PSG'ye konuk oluyor.
- Haber Merkezi
- 08.12.2020 - 08:44
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda altıncı ve son maçında temsilcimiz Başakşehir, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına konuk oluyor.
Parc des Princes Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak ve Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Grupta son maçlar öncesinde Başakşehir 3 puan ile son sırada yer alıyor. Manchester United, PSG ve Leipzig'in 9'ar puan ve averajla art arda sıralandığı grupta İstanbul temsilcisinin iddası bulunmuyor.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı PSG 2-0 kazanmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
PSG
Navas
Diallo
Kimpembe
Marquinhos
Florenzi
Pereira
Paredes
Verratti
Neymar
Di Maria
Mbappe
Başakşehir
Mert
Rafael
Mahmut
Ponck
Berkay
Giuliano
İrfan Can
Visca
Chadli
Demba Ba