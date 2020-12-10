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    PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Webo'ya forma hediye etti

    Paris Saint-Germain Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Rumen 4. hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçı söylemde bulunduğu Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya forma hediye etti.
    • AA
    • 10.12.2020 - 06:12
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    PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Webo'ya forma hediye etti

    Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından, Nasser Al-Khelaifi'nin Pierre Webo’ya imzalı PSG forması hediye etmesinin görüntüleri paylaşıldı.

    Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 6. ve son haftasında oynanan PSG-Medipol Başakşehir maçının 14. dakikasında Webo'ya yönelik ırkçı söylemde bulunmuş, bunun üzerine turuncu-lacivertli futbolcular sahadan çekilmişti. Maç, hakem heyetinin değiştirilmesinin ardından 1 gün sonra tamamlandı.

    PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Webo ya forma hediye etti #1

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