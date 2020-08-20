PSG-Bayern Münih maçını Orsato yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ve Bayern Münih takımları karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği açıklandı.

Alman ekibi Bayern Münih ve Paris Saint Germain, Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelecek.

MAÇA İTALYAN HAKEM ATANDI

UEFA'dan yapılan açıklamada, Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile Alman temsilcisi Bayern Münih arasındaki final mücadelesinde İtalyan hakem Orsato'nun görev alacağı kaydedildi.

Orsato'nun yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ve Alessandro Giallatini'nin yapacağı mücadelede, Rumen Ovidiu Hațegan dördüncü hakem olacak.

SERT FUTBOLA İZİN VERİYOR

Serie A'da hakemlik yapan Orsato'nun en önemli özelliklerinden bir tanesi ise sert futbola izin vermesi olarak biliniyor.

Portekiz'in başkenti Luz Stadı'nda pazar günü oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.