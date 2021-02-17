Euro
8.4599
-0.15%
Dolar
6.9843
-0.12%
Altın
403.07
-0.14%
Borsa
1.543
-1.26%
Bitcoin
345.000
1.44%
EXEN Coin
16.80
-4.00%
-1ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu -1 C
    PSG deplasmanda Barça'yı 4 - 1 mağlup etti

    PSG deplasmanda Barça'yı 4 - 1 mağlup etti

    Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında PSG, Barcelona'yı 4-1 mağlup ederek rövanş maçı için avantaj sağladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2021 - 01:27
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 01:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Devler Ligi'nde Son 16 Turu ilk maçlarından ikisi oynandı. Kendi evinde Paris Saint Germain'i ağırlayan Barcelona ağır bir yenilgi aldı.

    MBAPPE ŞOV YAPTI

    Maçta adeta şov yapan PSG'nin yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin 3 golü ve Moise Kean'in 70'te attığı kafa golüyle PSG deplasmanda Barcelona'yı 4-1 mağlup etmeyi başardı.

    Barcelona'nın tek golünü ise 27. dakikada penaltıdan Lionel Messi attı.

    RÖVANŞ 10 MART'TA

    PSG, evinde oynayacağı rövanş mücadelesi için büyük bir avantaj sağladı. Rövanş maçı 10 Mart'ta Parc des Princes'te oynanacak.

    PSG deplasmanda Barça yı 4 - 1 mağlup etti #1

    PSG deplasmanda Barça yı 4 - 1 mağlup etti #2

    PSG deplasmanda Barça yı 4 - 1 mağlup etti #3

    PSG deplasmanda Barça yı 4 - 1 mağlup etti #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir