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PSG Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i eledi

PSG Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i eledi

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Paris Saint Germain, konuk ettiği Bayern Münih'e 1-0 kaybetse de ilk maçtaki 3-2'lik skorun avantajı ile yarı finale yükselen takım oldu.