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PSG Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i eledi
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Paris Saint Germain, konuk ettiği Bayern Münih'e 1-0 kaybetse de ilk maçtaki 3-2'lik skorun avantajı ile yarı finale yükselen takım oldu.
- Haber Merkezi
- 14.04.2021 - 00:04
- Güncelleme : 14.04.2021 - 00:23
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Fransız kulübü Paris Saint Germain, Alman rakibi, Bayern Münih'i konuk etti.
SON ŞAMPİYON YARI FİNAL GÖREMEDİ
Son şampiyon Bayern Münih, karşılaşmada Maxim Choupo-Moting'in 40. dakikada kaydettiği golle galip gelmesine rağmen, ilk maçta PSG'nin 3-2'lik üstünlüğü nedeniyle bu kez yarı finali göremedi.
Paris Saint Germain, yarı final biletini aldı.