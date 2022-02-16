PSG Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i Mbappe ile devirdi

PSG Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i Mbappe ile devirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonunda son 16 turu ilk maçında Paris Saint Germain, sahasındsa ağırladığüı Real Madrid'i uzatma dakikalarında Mbappe'nin golüyle mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonunda son 16 turu, iki maçla başladı.

Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG), Parc des Princes Stadı'nda İspanya'nın Real Madrid takımını ağırladı.

GALİBİYET UZATMALARDA MBAPPE'DEN GELDİ

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ardından PSG, ikinci devrenin uzatma dakikalarında bulduğu golle Real Madrid'i 1-0 mağlup etti.

İKİ OYUNCU ÇALIMLADI PLASE İLE GOLÜNÜ ATTI

Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Mbappe, Real Madrid defansından iki oyuncuyu çalımlayarak yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı 90+4. dakikada ağlarla buluşturdu ve takımının sahadan galip ayrılmasını sağladı.

MESSİ PENALTIDAN YARARLANAMADI

Öte yandan, Mbappe'nin ceza sahası içinde düşürülmesiyle penaltı kazanan PSG'de, Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin 62. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu ise Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois kurtardı.