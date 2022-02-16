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    PSG Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i Mbappe ile devirdi

    PSG Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i Mbappe ile devirdi

    UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonunda son 16 turu ilk maçında Paris Saint Germain, sahasındsa ağırladığüı Real Madrid'i uzatma dakikalarında Mbappe'nin golüyle mağlup etti.
    • AA
    • 16.02.2022 - 01:35
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    UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonunda son 16 turu, iki maçla başladı.

    Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG), Parc des Princes Stadı'nda İspanya'nın Real Madrid takımını ağırladı.

    GALİBİYET UZATMALARDA MBAPPE'DEN GELDİ

    İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ardından PSG, ikinci devrenin uzatma dakikalarında bulduğu golle Real Madrid'i 1-0 mağlup etti.

    PSG Şampiyonlar Ligi nde Real Madrid i Mbappe ile devirdi #1

    İKİ OYUNCU ÇALIMLADI PLASE İLE GOLÜNÜ ATTI

    Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Mbappe, Real Madrid defansından iki oyuncuyu çalımlayarak yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı 90+4. dakikada ağlarla buluşturdu ve takımının sahadan galip ayrılmasını sağladı.

    PSG Şampiyonlar Ligi nde Real Madrid i Mbappe ile devirdi #2

    MESSİ PENALTIDAN YARARLANAMADI

    Öte yandan, Mbappe'nin ceza sahası içinde düşürülmesiyle penaltı kazanan PSG'de, Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin 62. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu ise Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois kurtardı.

    PSG Şampiyonlar Ligi nde Real Madrid i Mbappe ile devirdi #3

    PSG Şampiyonlar Ligi nde Real Madrid i Mbappe ile devirdi #4

    PSG Şampiyonlar Ligi nde Real Madrid i Mbappe ile devirdi #5

    PSG Şampiyonlar Ligi nde Real Madrid i Mbappe ile devirdi #6

    PSG Şampiyonlar Ligi nde Real Madrid i Mbappe ile devirdi #7

    PSG Şampiyonlar Ligi nde Real Madrid i Mbappe ile devirdi #8


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