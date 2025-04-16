PSG ve Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi

İHA

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çeyrek final ikinci karşılaşmaları heyecanı yaşanıyor.

PSG TUR ATLADI

Geçtiğimiz hafta sahasında Aston Villa'yı 3-1 mağlup ederek sahaya avantajlı çıkan Paris Saint-Germain, rövanşa da hızlı başladı.

Fransız ekibi 11. dakikada Achraf Hakimi ile 1-0 öne geçti. Tempolu oynanan mücadelenin 27. dakikasında PSG, hızlı atakla 2. golü buldu.

Dembele'nin pasında Nuno Mendes, takımı adına 2. golü kaydetti. İngiliz ekibi 34'te Youri Tielemans ile farkı 1'e indirirken, ilk yarı da bu skorla tamamlandı.

Aston Villa, 55. dakikada kaptan John McGinn ile önce beraberliği yakalarken, 2 dakika sonra öne geçti.

Marcus Rashford, sağ taraftan ceza sahasına girerek Konsa'ya pasını aktardı ve topun ağlara gitmesiyle ev sahibi 2-0'dan geri döndü.

İngiliz ekibi mücadeleyi 3-2 kazanırken, PSG toplam skorda 5-4'lük üstünlük kurarak tur atladı.

DORTMUND'DA GUIRASSY'NİN HAT-TRİCK'İ YETMEDİ

Alman ekibi Borussia Dortmund, ilk maçta 4-0 gibi farklı skorla kaybettiği eşleşmenin ikinci maçında Barcelona'yı konuk etti.

Sarı-siyahlılarda Guirassy, 11. dakikada penaltıdan topu ağlara gönderdi.

Dortmund, Gineli golcüsü ile 49. dakikada bir gol daha bulurken, 54. dakikada Bensebaini'nin kendi ağlarını havalandırmasıyla skor 2-1'e geldi.

Guirassy, 76. dakikada kendisinin ve takımının 3. golünü attı. 29 yaşındaki forvet hat-trick yapmayı başarsa da bu skor Dortmund'a yetmedi.

Karşılaşmada başka gol olmazken, Katalan ekibi adını yarı finale yazdırdı.