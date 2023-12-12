PSV Eindhoven ile Arsenal yenişemedi! Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun son haftasında deplasmanda PSV Eindhoven ile 1-1 berabere kaldı.

ensonhaber.com

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu altıncı ve son hafta maçında Hollanda takımı PSV Eindhoven ile İngiliz ekibi Arsenal karşı karşıya geldi.

Phillips Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Arsenal, 42. dakikada Eddie Nketiah ile öne geçti. PSV bu gole 50. dakikada Yorbe Vertessen ile karşılık verdi.

İki takım da üst tura çıktı

Bu sonucun ardından Arsenal, 13 puanla grubu lider tamamladı ve üst tura yükseldi. PSV Eindhoven ise grubunu 9 puanla ikinci sırada tamamladı ve üst tura çıktı.