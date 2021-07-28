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    PSV Eindhoven'dan Boğaz turu

    PSV Eindhoven'dan Boğaz turu

    UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda bu akşam Galatasaray ile karşılaşacak olan PSV Eindhoven'lı futbolcular, İstanbul Boğazı'nın tadını çıkardı.
    • İHA
    • 28.07.2021 - 17:17
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 17:37
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    UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda 5-1 kazandıkları ilk maçın ardından rövanş mücadelesi için İstanbul'a gelen PSV Eindhoven'da futbolcular ve teknik ekip, İstanbul Boğazı'nın tadını çıkardı.

    Yat ile Boğaz'a açılan Hollanda ekibinin yıldız isimleri, İstanbul'un tadını çıkardı.

    PSV Eindhoven dan Boğaz turu #1

    BOĞAZ'IN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

    Eran Zahavi, Mario Götze, İbrahim Sangare gibi oyuncular, Boğaz'ın keyfini doyasıya yaşadı.

    Teknik Direktör Roger Schmidt ise Hollanda'da başlayacak olan yeni sezon öncesinde Ajax'ın favori olduğunu ifade ederek, "Ajax şampiyon olur, onların parası çok." ifadelerini kullandı.

    PSV Eindhoven dan Boğaz turu #2

    PSV Eindhoven dan Boğaz turu #3

    PSV Eindhoven dan Boğaz turu #4

    PSV Eindhoven dan Boğaz turu #5

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