- Haberler
- Şampiyonlar Ligi Haberleri
- PSV-Galatasaray - CANLI SKOR
PSV-Galatasaray - CANLI SKOR
- Haber Merkezi
- 21.07.2021 - 21:58
- Güncelleme : 21.07.2021 - 22:45
CANLI SKOR İÇİN SIK SIK SAYFAYI YENİLEYİNİZ...
43' Sağ kanattan sıfıra inen Madueke'nin ortasında Luyindama topu uzaklaştırdı.
42' Goool... PSV 2-1 Galatasaray (Emre Kılınç)
36' Rakip yarı alanda yaptığı baskı sonrası topu kazanan Kerem, sol çaprazdan ceza sahasına sokulup vuruşunu yaptı. Top savunamdan döndü.
35' Gol... PSV 2-0 Galatasaray (Zahavi)
31' Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Emre Kılınç'ın yerden ortasında Sangare topu uzaklaştırdı.
25' Sağ kanattan ceza sahasına doğru kullanılan serbest vuruşta Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı.
23' Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken topa Ramalho gelişine bir vuruş yaptı. Top üstten dışarıya gitti.
13' Galatasaray bu dakikalarda PSV'nin baskısını kırmayı başardı. Oyun orta alana mücadelesine döndü.
8' Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Alpaslan topu uzaklaştırdı.
3' Sol kanatta yerden yapılan ortada ceza sahasında topla buluşan Vertessen'in sert şutu yandan auta gitti.
2' Gol... PSV 1-0 Galatasaray (Zahavi)
1' Maç başladı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşı karşıya geliyor.
Sarı-kırmızılı ekibin yeni sezondaki ilk resmi müsabakası olacak karşılaşma, Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'da başladı.
Mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetiyor. Karşılaşma TV8'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
PSV: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Madueke, Götze, Vertessen, Zahavi
Galatasaray: Muslera, Alpaslan, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Aytaç, Sekidika, Arda, Emre Kılınç, Kerem, Babel