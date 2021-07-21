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    PSV-Galatasaray maçında gerilim

    PSV-Galatasaray maçında gerilim

    PSV ile Galatasaray arasında oynanan maçta iki takım taraftarları arasında kavga çıktı.
    • DHA
    • 21.07.2021 - 23:31
    • Güncelleme : 21.07.2021 - 23:36
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    Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray , PSV'ye konuk oldu.

    Karşılaşmanın ilk yarısının bitiş düdüğüyle beraber soyunma odasına yönelen Galatasaray‘ı bir grup PSV taraftarı taciz etti.

    GALATASARAY TARAFTARLARINA SALDIRMAYA ÇALIŞTILAR

    Sonrasında kaçışmaya başlayan taraftarların bir kısmı da Galatasaray taraftarlarına saldırmaya çalıştı.

    O anlarda bazı taraftarlar saha içine kaçmaya çalışırken güvenlik güçleri de olaylara müdahale etti.

    PSV-Galatasaray maçında gerilim İZLE

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    PSV-Galatasaray maçında gerilim #2

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