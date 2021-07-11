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    PSV-Galatasaray maçını Alejandro Hernandez yönetecek

    Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 21 Temmuz'da PSV Eindhoven ile karşılaşacağı mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 11.07.2021 - 16:55
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    PSV-Galatasaray maçını Alejandro Hernandez yönetecek

    Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 21 Temmuz'da PSV Eindhoven ile karşılaşacağı mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek.

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