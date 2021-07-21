PSV, Galatasaray'ı 5 golle yendi

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a 5-1 mağlup oldu.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi.

Maçın ilk dakikalarında kaleci Muslera'nın büyük hatası sonucu Eran Zahavi durumu değerlendirdi ve topu ağlara gönderdi.

İlk yarının büyük bir bölümünde etkisiz oynayan sarı-kırmızılı ekip, 35. dakikada yine Zahavi'nin golüyle 2-0 geriye düştü.

İlk yarının sonlarında topa hakim olan Galatasaray, 42. dakikada Emre Kılınç'ın kafa golüyle farkı 1'e indirdi ve devre arasına 2-1'lik skorla gitti.

GALATASARAY 5 GOLLE MAĞLUP OLDU

İkinci yarıda da etkili bir oyun sergileyemeyen sarı-kırmızılı ekip, dakika 51'de Mario Götze'nin golüyle 3-1 geriye düştü.

84. dakikada yeniden sahneye çıkan Zahavi topu ağlara gönderdi ve hat-trick yaptı.

88. dakikada topu ağlara gönderen Mario Götze durumu 5-1'e getirdi.

Maçın büyük bir bölümünde etkisiz oynayan temsilcimiz bu golle maçı 5-1 kaybetti ve rövanş maçında avantajı rakibine kaptırdı.

Rövanş mücadelesi 28 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.