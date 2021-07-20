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    PSV, Galatasaray'ın paylaşımına cevap verdi

    PSV, Galatasaray'ın paylaşımına cevap verdi

    PSV Eindhoven, Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma PSV takımı cevap vererek, "Eindhoven’a hoşgeldiniz!" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2021 - 17:04
    • Güncelleme : 20.07.2021 - 17:20
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    Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşılaşmak için Eindhoven kentine iniş yaptı.

    Sarı-kırmızılı ekibi Galatasaray taraftarları coşkuyla karşıladı. Galatasaray iniş yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

    "EINDHOVEN'A HOŞ GELDİNİZ"

    Paylaşılan görüntülerin altına PSV takımından bir mesaj geldi. PSV'den gelen mention'da "Eindhoven’a hoş geldiniz!" ifadeleri kullanıldı.

    Galatasaray, PSV ile yarın saat 22:00'da başlayacak. Rövanş maçı ise 28 Temmuz tarihinde oynanacak.

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    PSV, Galatasaray ın paylaşımına cevap verdi #2

    PSV, Galatasaray ın paylaşımına cevap verdi #3

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