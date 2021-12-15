Ramos: Madrid maçında PSG için ölümüne savaşacağım

Şampiyonlar Ligi'nde PSG-Real Madrid eşleşmesinin ardından uzun yıllar formasını giydiği Madrid'e rakip olarak dönmeye hazırlanan Sergio Ramos, PSG için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

PSG'nin Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Real Madrid ile eşleşmesinin ardından uzun yıllar formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı Madrid'e rakip olarak dönmeye hazırlanan tecrübeli stoper Sergio Ramos, eşleşmeyi değerlendirdi.

Marca'da yer alan habere göre, ilk olarak hatalı kura çekimi nedeniyle PSG'nin önce Manchester United ile ardından ise Real Madrid ile eşleşmesini değerlendiren Ramos, "Uçağa bindiğimde Manchester United ile eşleşmiştik ama sonradan bunun geçerli olmadığı ortaya çıktı." ifadelerinde bulundu.

“PSG İÇİN ÖLÜMÜNE SAVAŞACAĞIM”

Tecrübeli stoper karşılaşmada PSG için elinden gelen her şeyi yapacağını belirterek, "Real Madrid'e karşı oynamamayı tercih ederdim ama Bernabeu'ya dönmek sevindirici. COVID-19 nedeniyle veda edememiştim. Kader değişkendir. PSG ile başka bir takımın karşılaşmasını isterdim. Real Madrid'e olan sevgimi biliyorsunuz. Ama şimdi PSG'yi savunma sırası bende ve takımıma yardımcı olmak için mümkün olan her şeyi yapacağım. PSG için ölümüne savaşacağım." sözlerini dile getirdi.