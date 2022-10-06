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    Real Madrid 3'te 3'le gidiyor

    Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Real Madrid, sahasında konuk ettiği Shakhtar'ı 2-1 yendi ve 3'te 3 yapmayı başardı.
    • 06.10.2022 - 09:45
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 11:00
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    Real Madrid 3'te 3'le gidiyor

    Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları, TSİ 22.00'de başlayan altı maçla devam etti.

    F Grubu'nda Real Madrid, sahasında konuk ettiği Shakhtar'ı 2-1 yendi ve 3'te 3 yapmayı başardı.

    Liderlik koltuğuna oturdu

    Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri Rodrygo ve Vini Jr. attı. Ukrayna ekibinin tek golü ise Zubkov ile geldi.

    Bu sonucun ardından puanını 9 yapan Real Madrid, liderlik koltuğuna oturdu. Shakhtar ise 4 puanla 2. sırada kendine yer buldu.

    Real Madrid 3 te 3 le gidiyor #1

    Real Madrid 3 te 3 le gidiyor #2


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