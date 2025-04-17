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Haber Merkezi

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid, Arsenal'ı konuk etti.

BUKAYO SAKA PANENKA DENEDİ, ATAMADI

İlk yarının 12. dakikasında Arsenal, Bukayo Saka ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.

İngiliz oyuncu, panenka deneyerek gol atmaya çalıştı, Courtois şutu kurtardı. Maçın 24. dakikasına Real Madrid, Mbappe'nin yerde kalmasıyla penaltı kazandı.

Pozisyon 5 dakika VAR'da incelendikten sonra ofsayt nedeniyle penaltı kararı iptal edildi. İlk yarının sonuna eklenen 7 dakikada da gol sesi çıkmadı ve 0-0 devreye gidildi.

CARVAJAL'DAN SAKA'YA PANENKA TEPKİSİ

Oyuncuların soyunma odasına gittiği sırada tünel karıştı.

Real Madrid'in kaptanlarından Dani Carvajal sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda olmamasına rağmen sahaya indi ve Saka'nın üzerine yürüdü.

Marca'nın haberine göre Saka, penaltı vuruşunu panenka olarak denediği için İspanyol oyuncu bunun saygısızlık olduğunu düşündü.