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    Real Madrid evinde Shakhtar'a yenildi

    Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, sahasında konuk olduğu İspanyol devi Real Madrid'i 3-2 yendi.
    • AA
    • 21.10.2020 - 23:18
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    Real Madrid evinde Shakhtar'a yenildi

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki grupta erken saatlerde iki maç oynandı.

    B Grubu'nda yer alan Real Madrid, sahasında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i ağırladı.

    REAL MADRİD, İLK YARIDA 3 GOL YEDİ

    Ev sahibi ekip, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı için 10 futbolcusundan yoksun İspanya gelen rakibi karşısında ilk yarıyı 29. dakikada Tete, 33. dakikada Raphael Varane (kendi kalesine) ve 42. dakikada Manor Solomon'un golleriyle 3-0 geride kapadı.

    Real Madrid evinde Shakhtar a yenildi #1

    MODRİC VE VİNİCİUS'UN GOLLERİ YETMEDİ

    Turnuva tarihinde 20 yıl sonra ilk kez sahasında oynadığı bir maçın ilk yarısında kalesinde 3 gol gören Real Madrid, ikinci yarının başında Luka Modric ve Vinicius Junior'un golleriyle farkı bire indirdi.

    Kalan dakikalarda rakip kaleye yüklenen ancak skor üretemeyen Madrid temsilcisi, gruptaki ilk maçından 3-2 mağlup ayrıldı.

    Real Madrid evinde Shakhtar a yenildi #2

    VİNİCİUS TARİHE GEÇTİ

    Oyuna girdikten 15 saniye sonra takımının ikinci golünü kaydeden Vinicius Junior, istatistiklerin tutulmaya başlandığı 2006-07 sezonundan bu yana yedek kulübesinden gelip en hızlı gol atan futbolcu olarak tarihe geçti.

    SALZBURG'DA KAZANAN YOK

    A Grubu'ndaki mücadelede ise Avusturya'nın Salzburg takımı, sahasında Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile 2-2 berabere kaldı.

    Salzburg'un gollerini 45. dakikada Dominik Szoboszlai ve 50. dakikada Zlatko Junuzovic atarken, konuk ekibin golleri 19. dakikada Eder ve 75. dakikada Vitali Lisakovich'den geldi.

    Real Madrid evinde Shakhtar a yenildi #3

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