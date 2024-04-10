Real Madrid-Manchester City ve Arsenal-Bayern Münih maçları berabere bitti

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final etabı iki müsabakayla başladı.
İspanyol ekibi Real Madrid, İngiltere'nin Manchester City takımını ağırladı.
Maça hızlı başlayan Manchester City, henüz 2. dakikada Bernardo Silva ile öne geçti.
Reben Dias'ın 12. dakikada kendi kalesine attığı golle beraberliği bulan Real Madrid, 14. dakikada Rodrygo ile 2-1 üstünlük yakaladı.
Manchester City, 66. dakikada Phil Foden ile skoru 2-2 yaparken 71. dakikada Josko Gvardiol ile bir gol daha buldu.
Real Madrid'in 79. dakikada Federico Valverde ile kaydettiği gol, karşılaşmanın sonucunu 3-3 olarak belirledi.
Arda Güler oynamadı
Real Madrid'de mücadeleye yedek başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, forma şansı bulamadı.
Öte yandan Real Madrid'i çalıştıran Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde 200 maçta görev yapan ilk teknik direktör oldu.
Londra'da da kazanan çıkmadı
Günün diğer karşılaşmasında İngiltere temsilcisi Arsenal, Almanya'nın Bayern Münih takımını konuk etti.
Mücadelede gol perdesini 12. dakikada Arsenal'dan Bukayo Saka açtı.
Bayern Münih, 18. dakikada Serge Gnabry ile skoru 1-1'e getirirken 32. dakikada Harry Kane'in penaltısıyla 2-1 öne geçti.
Arsenal, 76. dakikada Leandro Trossard ile beraberliği yakaladı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.
Bu maçların rövanşları 17 Nisan Çarşamba günü oynanacak.
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