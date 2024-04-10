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Şampiyonlar Ligi



Real Madrid-Manchester City ve Arsenal-Bayern Münih maçları berabere bitti

Real Madrid-Manchester City ve Arsenal-Bayern Münih maçları berabere bitti UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid'in Manchester City'yi konuk ettiği mücadele 3-3, Arsenal'in Bayern Münih'i ağırladığı karşılaşma ise 2-2 beraberlikle tamamlandı.