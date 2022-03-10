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Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Real Madrid, Paris Saitn Germain'i 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
- Haber Merkezi
- 10.03.2022 - 01:06
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları devam ediyor.
İspanya temsilcisi Real Madrid, ilk maçta 1-0 mağlup olduğu Fransız ekibi PSG'yi Santiago Bernabeu Stadı'nda ağırladı.
BENZEMA HAT-TRİCK İLE TAKIMINI TURA TAŞIDI
Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin golüyle geriye düşen Real Madrid, Karim Benzema'nın golleriyle rakibini 3-1 yenerek tur biletini aldı.
PSG formasıyla 157 gole ulaşan Mbappe, İsveçli Zlatan Ibrahimovic'i geçerek kulüp tarihinin en golcü ikinci ismi oldu. İlk sırada 200 golle Edinson Cavani bulunuyor.
HAT-TRİCK YAPAN EN YAŞLI OYUNCU
34 yaşındaki Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde "hat-trick" yapan en yaşlı futbolcu oldu.