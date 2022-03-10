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    Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

    Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Real Madrid, Paris Saitn Germain'i 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2022 - 01:06
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    Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları devam ediyor.

    İspanya temsilcisi Real Madrid, ilk maçta 1-0 mağlup olduğu Fransız ekibi PSG'yi Santiago Bernabeu Stadı'nda ağırladı.

    BENZEMA HAT-TRİCK İLE TAKIMINI TURA TAŞIDI

    Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin golüyle geriye düşen Real Madrid, Karim Benzema'nın golleriyle rakibini 3-1 yenerek tur biletini aldı.

    PSG formasıyla 157 gole ulaşan Mbappe, İsveçli Zlatan Ibrahimovic'i geçerek kulüp tarihinin en golcü ikinci ismi oldu. İlk sırada 200 golle Edinson Cavani bulunuyor.

    HAT-TRİCK YAPAN EN YAŞLI OYUNCU

    34 yaşındaki Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde "hat-trick" yapan en yaşlı futbolcu oldu.


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