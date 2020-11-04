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Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde İnter'i yendi
Şampiyonlar Ligi'nde İnter'i sahasında ağırlayan Real Madrid, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
- Haber Merkezi
- 04.11.2020 - 00:56
- Güncelleme : 04.11.2020 - 08:37
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında B grubunda İspanyol ekibi Real Madrid, sahasında İtalyan temsilcisi İnter Milan'ı ağırladı.
İlk yarı 2-0'lık bir skor yakalayan Real Madrid'e 2. yarının ortalarında 2 golle yetişen İnter, 80. dakikada mağlubiyete engel olamadı: 3:-2
Karşılaşmada Real Madrid'in gollerini Karim Benzema(25), Sergio Ramos(33) ve Rodrygo(80) kaydederken, İnter'in golleri Lautaro Martinez(35) ve İvan Perisiç'ten(68) geldi.
DİĞER MAÇLAR
Lokomotiv Moskova 1-1 Atletico Madrid
Shakhtar Donetsk 0-6 Borussia
Salzburg 2-6 Bayern Münih
Real Madrid 3-2 Inter
Manchester City 3-0 Olympiakos
Porto 3-0 Marsilya
Midtjylland 1-2 Ajax
Atalanta 0-5 Liverpool (İngiltere)