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    Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde İnter'i yendi

    Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde İnter'i yendi

    Şampiyonlar Ligi'nde İnter'i sahasında ağırlayan Real Madrid, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2020 - 00:56
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 08:37
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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında B grubunda İspanyol ekibi Real Madrid, sahasında İtalyan temsilcisi İnter Milan'ı ağırladı.

    İlk yarı 2-0'lık bir skor yakalayan Real Madrid'e 2. yarının ortalarında 2 golle yetişen İnter, 80. dakikada mağlubiyete engel olamadı: 3:-2

    Real Madrid Şampiyonlar Ligi nde İnter i yendi #1

    Karşılaşmada Real Madrid'in gollerini Karim Benzema(25), Sergio Ramos(33) ve Rodrygo(80) kaydederken, İnter'in golleri Lautaro Martinez(35) ve İvan Perisiç'ten(68) geldi.

    Real Madrid Şampiyonlar Ligi nde İnter i yendi #2

    Real Madrid Şampiyonlar Ligi nde İnter i yendi #3

    Real Madrid Şampiyonlar Ligi nde İnter i yendi #4

    DİĞER MAÇLAR

    Lokomotiv Moskova 1-1 Atletico Madrid

    Shakhtar Donetsk 0-6 Borussia

    Salzburg 2-6 Bayern Münih

    Real Madrid 3-2 Inter

    Manchester City 3-0 Olympiakos

    Porto 3-0 Marsilya

    Midtjylland 1-2 Ajax

    Atalanta 0-5 Liverpool (İngiltere)

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