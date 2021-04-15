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Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u eledi
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid, ilk maçta 3-1 kazandığı maçın rövanşında Liverpool ile golsüz berabere kalarak yarı finale yükseldi.
- AA & Ensonhaber
- 15.04.2021 - 00:15
- Güncelleme : 15.04.2021 - 00:46
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları tamamlandı.
İspanyol devi Real Madrid'in İngiliz rakibi Liverpool'a Anfield Stadı'nda konuk olduğu karşılaşmada gol sesi çıkmazken, ilk maçı 3-1 kazanan Real Madrid, yarı finale çıkan taraf oldu.
OZAN KABAK 60 DAKİKA OYNADI
Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Ozan Kabak, Liverpool formasıyla 60 dakika sahada kaldı.
REAL'İN RAKİBİ CHELSEA
Madrid ekibi yarı finalde Chelsea ile karşılaşacak.
3 SENE ÖNCEKİ FİNALİ REAL MADRİD ALMIŞTI
Real Madrid ile Liverpool 2017-18 sezonunun Şampiyonlar Ligi finalinde de karşılaşmış, Madrid ekibi kupayı kazanan taraf olmuştu.