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    Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u eledi

    Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u eledi

    Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid, ilk maçta 3-1 kazandığı maçın rövanşında Liverpool ile golsüz berabere kalarak yarı finale yükseldi.
    • AA & Ensonhaber
    • 15.04.2021 - 00:15
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 00:46
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    UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları tamamlandı.

    İspanyol devi Real Madrid'in İngiliz rakibi Liverpool'a Anfield Stadı'nda konuk olduğu karşılaşmada gol sesi çıkmazken, ilk maçı 3-1 kazanan Real Madrid, yarı finale çıkan taraf oldu.

    OZAN KABAK 60 DAKİKA OYNADI

    Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Ozan Kabak, Liverpool formasıyla 60 dakika sahada kaldı.

    Real Madrid Şampiyonlar Ligi nde Liverpool u eledi #1

    REAL'İN RAKİBİ CHELSEA

    Madrid ekibi yarı finalde Chelsea ile karşılaşacak.

    Real Madrid Şampiyonlar Ligi nde Liverpool u eledi #2

    Real Madrid Şampiyonlar Ligi nde Liverpool u eledi #3

    3 SENE ÖNCEKİ FİNALİ REAL MADRİD ALMIŞTI

    Real Madrid ile Liverpool 2017-18 sezonunun Şampiyonlar Ligi finalinde de karşılaşmış, Madrid ekibi kupayı kazanan taraf olmuştu.

    Real Madrid Şampiyonlar Ligi nde Liverpool u eledi #4

    Real Madrid Şampiyonlar Ligi nde Liverpool u eledi #5

    Real Madrid Şampiyonlar Ligi nde Liverpool u eledi #6

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