Real Madrid takım otobüsü Almanya'da kaza yaptı Real Madrid takım otobüsü, Almanya'da maddi hasarlı bir kaza trafik kazası yaşadı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Alman ekibi Leipzig ile İspanyol temsilcisi Real Madrid karşı karşıya gelecek.

13 Şubat Salı akşamı 23.00'te başlayacak olan müsabaka Red Bull Arena'da oynanacak.

Bu mücadele için Almanya'ya giden Real Madrid, büyük bir talihsizlik yaşadı.

160 kilometreden fazla yolculuk yapıldı

Bild'de yer alan habere göre; Milli futbolcumuz Arda Güler'in de içinde yer aldığı Real Madrid kafilesi, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Leipzig maçı için Almanya'ya gitti.

Leipzig havaalanındaki grev nedeniyle, Real Madrid kafilesi maç öncesinde planlamasını yerine getirmesini engelleyecek bir kapanmadan kaçınmak için seyahatini yeniden planlamak zorunda kaldı.

Real Madrid uçağı Leipzig'e direkt uçuş yerine Erfurt'a indi. Oradan, Ancelotti'nin adamları neredeyse trajediyle sonuçlanan 160 kilometreden fazla bir otobüs yolculuğu yaptı.

Kazayı futbolcular hissetmedi

Habere göre; Eichelborn ve Nohra arasındaki A4 otoyolunda beyaz bir Toyota, Real Madrid takım otobüsüyle çarpıştı. Otomobil sürücüsü şerit değiştirirken otobüsü gözden kaçırdı ve dış ayna kırıldı.

Toyota Avensis yaklaşık 3 bin euro değerinde hasar gördü. Real otobüsünün uğradığı hasarın boyutu henüz netlik kazanmış değil. Kısa bir duraklamadan sonra, kazaya karışan herkes herhangi bir yaralanmaya uğramadan yoluna devam etti.

Öte yandan haberde Real Madridli oyuncuların kazayı hissetmediğine yer verilirken, yolculuğun sorunsuz şekilde devam ettiğine ifade edildi.

Otele sorunsuz bir şekilde ulaşan Real Madrid otobüsünde çarpışmadan kaynaklanan çizikler yer aldı.