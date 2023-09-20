Real Madrid, Union Berlin'i son dakika golüyle yıktı Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Real Madrid, sahasında Union Berlin'i son dakika golüyle 1-0 mağlup etti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Real Madrid'le turnuvaya ilk kez katılım gösteren Union Berlin karşı karşıya geldi.

Santiago Barnabeu'da oynanan maçta kazanan son dakika golüyle belirlendi. Madrid ekibi evinde 1-0'lık skorla galip gelerek 2023-2024 sezonuna 3 puanla başladı.

Galibiyet golü Bellingham'dan

Real Madrid maçın başından sonuna kadar Uninon Berlin'e kadar üstün bir oyun ortaya koydu. Ancak Real Madrid golü bulamayınca stres dolu anlar yaşandı.

İspanyol devi, 90+4. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle galibiyete ulaştı.

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda gelecek hafta Real Madrid, Napoli'ye konuk olacak. Union Berlin, Braga'yı ağırlayacak.