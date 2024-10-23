Real Madrid'den efsane geri dönüş: Dortmund'u farkla yendiler

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Real Madrid, sahasında Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu'deki mücadeleyi Real Madrid 5-2 kazandı.

MADRID'DEN İKİNCİ YARIDA MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Borussia Dortmund, 30. dakikada Donyell Malen ve 34. dakikada Jamie Bynoe-Gittens ile devre arasına 2-0 ile gitti.

Real Madrid, ikinci yarıda geri dönüşe imza attı. İspanyol devi önce Antonio Rüdiger ile 60. dakikada farkı bire düşürdü. Real Madrid'de iki dakika sonra ise sahneye Vinicius Junior çıktı ve durumu 2-2'ye taşıdı.

2-2'den sonra da rakip kalede baskısını sürdüren Real Madrid, Lucas Vazquez'in 83'te attığı golle durumu 3-2'ye getirdi. İspanyol devinde ikinci golü atan Vinicius 86 ve 90+3'te iki kez daha fileleri havalandırdı ve Real Madrid, maçtan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.

ARDA GÜLER 90'DA OYUNA GİRDİ

Real Madrid'de Arda Güler, karşılaşmayı yedek kulübesinde başladı ve 90. dakikada oyuna dahil oldu.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, mücadeleyi tribünden takip etti.

Bu sonucun ardından Real Madrid, 6 puana yükseldi. Borussia Dortmund, 6 puanda kaldı.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında sahasında Milan'ı ağırlayacak. Dortmund, Sturm Graz ile sahasında karşı karşıya gelecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BUGÜN ALINAN SONUÇLAR

Milan - Club Brugge: 3-1

Monaco - Kızılyıldız: 5-1

Paris Saint Germain - PSV Eindhoven: 1-1

Juventus - Stuttgart: 0-1

Arsenal - Shakhtar: 1-0

Aston Villa - Bologna: 2-0

Real Madrid - B.Dortmund: 5-2

Girona - S.Bratislava: 2-0

Sturm Graz - Sporting CP: 0-2