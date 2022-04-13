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    Real Madrid'in tweet'i sosyal medyada gündem oldu

    Real Madrid'in tweet'i sosyal medyada gündem oldu

    Benzema dün oynanan Real Madrid Chelsea maçında uzatmalarda attğı golle takımını yarı finale taşıdı. Real Madrid'in Franzsız oyuncu için attığı tweet ise sosyal medyada gündem oldu.
    • 13.04.2022 - 10:22
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    Dün gece Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid, son şampiyon Chelsea'yi ağırladı.

    3-1'in rövanşında 3-0 geriye düşen İspanyollar, normal sürede durumu 3-2'ye getirmeyi başardı.

    Benzema turu getirdi

    Uzatma dakikalarında Madrid'in formda golcüsü Karim Benzema sahneye çıktı ve attığı golle Real Madrid'i yarı finale taşıdı. Bu golün ardından Real Madrid'in Twitter hesabından Benzema ile ilgili bir tweet atıldı.

    Atılan tweet Türkçe ile benzerlik gösterince Türk kullanıcılar tweet alıntılarında bir hayli eğlendi.

    İşte onlardan bazıları...

    Real Madrid in tweet i sosyal medyada gündem oldu #1

    Real Madrid in tweet i sosyal medyada gündem oldu #2

    Real Madrid in tweet i sosyal medyada gündem oldu #3

    Real Madrid in tweet i sosyal medyada gündem oldu #4

    Real Madrid in tweet i sosyal medyada gündem oldu #5

    Real Madrid in tweet i sosyal medyada gündem oldu #6

    Real Madrid in tweet i sosyal medyada gündem oldu #7

    Real Madrid in tweet i sosyal medyada gündem oldu #8


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