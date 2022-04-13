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Real Madrid'in tweet'i sosyal medyada gündem oldu

Real Madrid'in tweet'i sosyal medyada gündem oldu

Benzema dün oynanan Real Madrid Chelsea maçında uzatmalarda attğı golle takımını yarı finale taşıdı. Real Madrid'in Franzsız oyuncu için attığı tweet ise sosyal medyada gündem oldu.