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Real Madrid'in tweet'i sosyal medyada gündem oldu
Benzema dün oynanan Real Madrid Chelsea maçında uzatmalarda attğı golle takımını yarı finale taşıdı. Real Madrid'in Franzsız oyuncu için attığı tweet ise sosyal medyada gündem oldu.
- 13.04.2022 - 10:22
Dün gece Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid, son şampiyon Chelsea'yi ağırladı.
3-1'in rövanşında 3-0 geriye düşen İspanyollar, normal sürede durumu 3-2'ye getirmeyi başardı.
Benzema turu getirdi
Uzatma dakikalarında Madrid'in formda golcüsü Karim Benzema sahneye çıktı ve attığı golle Real Madrid'i yarı finale taşıdı. Bu golün ardından Real Madrid'in Twitter hesabından Benzema ile ilgili bir tweet atıldı.
Atılan tweet Türkçe ile benzerlik gösterince Türk kullanıcılar tweet alıntılarında bir hayli eğlendi.
İşte onlardan bazıları...