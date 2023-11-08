Real Sociedad, Benfica'yı üç golle geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu mücadelesinde Imanol Alguacil'in çalıştırdığı İspanyol takımı Real Sociedad ile Roger Schmidt yönetimindeki Portekiz ekibi Benfica karşı karşıya geldi.
Reale Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Sociedad 3-1 kazanırken goller; 6. dakikada Mikel Merino, 11. dakikada Mikel Oyarzabal ve 21. dakikada Ander Barrenetxea'dan geldi.
Konuk ekip Benfica'nın tek golünü 49. dakikada Rafa Silva kaydederken, Real Sociedad'da Brais Mendez 29. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.
Benfica'da milli futbolcu Orkun Kökçü, sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.
Benfica puanla tanışamadı
Bu sonuçla birlikte Real Sociedad gruptaki puanını 10'a yükseltirken, Benfica 0 puanla grubun son sırasında kaldı.
Grubun bir sonraki maç haftasında Real Sociedad evinde Salzburg'u ağırlarken, Benfica sahasında Inter'i konuk edecek.
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