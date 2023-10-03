Real Sociedad, Salzburg'u iki golle geçti

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UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu mücadelesinde Avusturya ekibi Salzburg ile İspanyol temsilcisi Real Sociedad kozlarını paylaştı.
İki golün çıktığı bu kritik maçta kazanan 2-0'lık skorla konuk takım Real Sociedad oldu.
Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Mikel Oyarzabal ve 27. dakikada Brais Mendez kaydetti.
Real Sociedad 4 puana yükseldi
Real Sociedad bu galibiyetle beraber puanını 4'e yükseltirken, Salzburg ise 3 puanda kaldı.
Real Sociedad bir sonraki karşılaşmasında Benfica'ya konuk olurken, Salzburg ise deplasmanda Inter'e konuk olacak.
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