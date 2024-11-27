Robert Lewandowski, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 100 gol barajını geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Barcelona, Fransa ekibi Brest'i konuk etti.
Müsabakanın 9. dakikasında Robert Lewandowski kaleci Bizot'un müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kalırken Barcelona penaltı kazandı.
TARİHE GEÇTİ
Lewandowski penaltı atışından kaydettiği golle takımını 1-0 öne geçirirken, Devler Ligi'nde 100. golüne ulaştı.
Katalanlar ikinci yarıda Dani Olmo ile farkı ikiye yükseltirken, uzatma dakikalarında Lewandowski yeniden sahneye çıktı.
Polonyalı golcü, maçta ikinci kez gol sevinci yaşarken Şampiyonlar Ligi'ndeki 101. golüne ulaştı.
BARCELONA PUANINI 10'A ÇIKARDI
Barcelona, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak üst üste 4. galibiyetini elde etti ve puanını 12'ye yükseltti.
Devler Ligi'nde ilk 4 maçta 10 puan toplayarak dikkatleri üzerine çeken Brest ise ilk yenilgisini yaşadı.
100. GOLE ULAŞAN 3. FUTBOLCU OLDU
Kariyerinde Devler Ligi'nde 100 gol barajını geçen Lewandowski, bu sezon 5 maçta 7. golüne imza attı.
36 yaşındaki forvet, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund forması altında 17 gol, Bayern Münih formasıyla da 69 gol kaydetti.
Lewandowski, Cristiano Ronaldo (140) ve Lionel Messi'den (129) sonra Şampiyonlar Ligi'nde 100 gole ulaşan 3. futbolcu oldu.
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