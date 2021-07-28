Roger Schmidt: Fenerbahçe ile görüşmedim

Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında karşılaşacak PSV Eindhoven takımının teknik direktörü Roger Schmidt, basın toplantısında konuştu.

Roger Schmidt, Galatasaray maçı öncesi önemli açıklamalar yaptı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Alman teknik adam, "İlk maçta iyi seviyede oynadık. Avantajlı başladık. Seyircimizin önünde oynadık. Bu bizim için bir avantajdı. Kutlamanın zamanı değil bir maç daha var. Fatih Terim önemli bir teknik adam. Şimdi bu maça odaklanacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Schmidt ayrıca, "Maça odaklanmalıyız. Kutlama yapmak için henüz çok erken. Yarın kazanmak için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMEDİM"

Fenerbahçe hakkında gelen soruya ise Schmidt, "Fenerbahçe ile görüşmedim. PSV'de çok mutluyum. Böyle bir şey söz konusu olamaz. İlk 11’i şu anda açıklamayacağım. Geçen maçtaki 11’den memnundum. Yedeklerden de memnunum. Onlara da şans verebilirim." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısına katılan PSV Eindhoven takımından Olivier Boscagli ise "İlk maç 5-1 bitti ama o ilk adımdı. Sonuçta bir maç daha oynanacak. Galatasaray önemli bir takım. Yarına hazır olacaklarını düşünüyorum ama biz de hazır olacağız." şeklinde konuştu.