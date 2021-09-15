Ronaldo, bayılttığı güvenlik görevlisine forma hediye etti

Ronaldo, bayılttığı güvenlik görevlisine forma hediye etti

Cristiano Ronaldo'nun ısınma sırasında çektiği şutla bayılan kadın güvenlik görevlisi gündem olurken, Portekizli futbolcunun formasını hediye ederek özür dilediği öğrenildi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Young Boys-Manchester United maçı öncesinde Cristiano Ronaldo'nun ısınırken çektiği şut, güvenlik görevlisinin bayılmasına neden oldu.

Manchester United-Young Boys karşılaşması öncesi, Cristiano Ronaldo'nun ısınırken çektiği şut, kadın güvenlik görevlisine isabet etti.

Kale arkasında duran görevli, çarpmanın etkisiyle bayılırken, Ronaldo ve çevredeki insanlar da panik yaşadı. Ronaldo'nun, ilk müdahaleler yapılırken güvenlik görevlisinin başından ayrılmaması objektiflere yansıdı.

FORMASINI HEDİYE ETTİ

Öte yandan Portekizli futbolcunun, kadın güvenlik görevlisine özür amaçlı olarak forma hediye ettiği de öğrenildi.