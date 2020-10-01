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Şampiyonlar Ligi Haberleri

Ronaldo ile Messi Şampiyonlar Ligi'nde aynı gruba düştü

Ronaldo ile Messi Şampiyonlar Ligi'nde aynı gruba düştü

Messili Barcelona ile Ronaldolu Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer aldı. G grubunun diğer takımları ise Dinamo Kiev ve Ferençvaroş oldu.