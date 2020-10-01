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- Ronaldo ile Messi Şampiyonlar Ligi'nde aynı gruba düştü
Ronaldo ile Messi Şampiyonlar Ligi'nde aynı gruba düştü
Messili Barcelona ile Ronaldolu Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer aldı. G grubunun diğer takımları ise Dinamo Kiev ve Ferençvaroş oldu.
- Haber Merkezi
- 01.10.2020 - 18:48
Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı.
Devler Ligi'nin favorilerinden Barcelona ile Juventus, aynı grupta yer aldı.
Yıllardır büyük bir rekabet içinde olan Messi ile Ronaldo, grup aşamasında karşı karşıya gelecek.
DİĞER TAKIMLAR D.KİEV İLE FERENÇVAROŞ
G grubunun diğer takımlar ise Dinamo Kiev ile Ferençvaroş oldu.