Ronaldo: Messi hasmım değil, iyi anlaşıyoruz

Barcelona-Juventus maçında penaltıdan 2 gol atan Ronaldo, yıllardır rekabet içinde olduğu Lionel Messi hakkında açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi son grup maçında deplasmanda Barcelona ile karşılaşan Juventus, rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Penaltıdan 2 gol atan Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ONUNLA HER ZAMAN İYİ ANLAŞTIK"

Portekizli yıldız, "Onunla her zaman samimi bir ilişkim oldu. Beraber ödül törenlerine katıldık. Onu hiçbir zaman hasım olarak görmedim. Takımı için her zaman en iyisini yapmaya çalışıyor, keza ben de. Onunla her zaman iyi anlaştık. Ancak biliyoruz ki futbolda, basın için, gösteri için hasımlık aranan bir şeydir. Biz onunla hep iyi anlaştık. Onunla her zaman görüşüyoruz." dedi.