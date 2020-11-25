Ronaldo, Messi'nin rekoruna ortak oldu

Ferencvaros maçında 1 gol atan Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi iç saha maçlarında 70 gol atarak aynı sayıda gole sahip olan Messi'nin rekoruna ortak oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta maçında Juventus, yenik duruma düştüğü maçta Ferencvaros'u 2-1 mağlup etti. Barcelona ile son 16 turunu garantileyen İtalyan ekibinde Cristiano Ronaldo, yeni bir rekora ortak oldu.

MESSI'YE ORTAK OLDU

İtalya'daki gecede takımının beraberlik golünü kaydeden Ronaldo, Şampiyonlar Ligi iç saha maçlarında 70 gole ulaştı ve Messi'yle rekoru paylaştı.

131 golle Devler Ligi tarihinin en golcü ismi olan 35 yaşındaki futbolcu, Covid-19 karantinası nedeniyle kaçırdığı 2 maçın ardından bu sezonki ilk golünü attı.

Ronaldo geçtiğimiz günlerde Portekiz Milli Takımı adına 100. golünü atarak Ali Daei’nin (İran) ardından milli takım formasıyla 100 gol barajına ulaşan ikinci erkek futbolcu oldu.

"TEK TAVSİYEM AYNI ŞEKİLDE DEVAM ETMESİ"

İtalya Serie A'daki Cagliari galibiyeti sonrası Andrea Pirlo, oyuncusunun herkese örnek olduğunu söyledi;

"Bildiğimiz gibi, harika bir profesyonel. O gerçek bir şampiyon ve hem maçlarda hem de antrenmanda etrafındaki herkese örnek oluyor. Ona verebileceğim tek tavsiye, aynı şekilde devam etmesi."





Ferencvaros'a maçı öncesi konuşan Pirlo, Ronaldo'nun Torino'daki önemine rağmen özel bir muamele görmediğini vurguladı.

"Ona diğer tüm oyunculara davrandığım gibi davranıyorum. Mütevazı insanlar arasında iyi bir ilişki kurmak çok kolay. Ona karşı iki genç oyuncu Frabotta veya Portanova gibi davranıyorum. Oyuncuyken yapmaya alıştığım şeyleri yapıyorum."