Rumen futbolcu Pancu'dan hakeme ırkçılık tepkisi

Beşiktaşlı eski futbolcu Daniel Pancu, Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun büyük bir hata yaptığını dile getirdi.

Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. ve son maçında 4. hakem Constantin Sebastian Coltescu damgasını vurdu.

"BÜYÜK BİR HATA YAPTI"

Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan Sebastian Coltescu'ya bir tepki de vatandaşı Pancu'dan geldi.

Beşiktaşlı eski futbolcu Daniel Pancu, "Hakem dün gece çok ama çok büyük bir hata yaptı. Rumen halkı asla ırkçı değildir. Irkçılığa hayır, yanındayız Pierre Webo" ifadelerini kullandı.

Rumen futbolcu Pancu'dan ırkçılık tepkisi - İZLE