Salah, Ronaldo'nun rekoruna bir adım daha yaklaştı

Salah, Ronaldo'nun rekoruna bir adım daha yaklaştı

Liverpool'un Inter'i 2-0 mağlup ettiği maçta takımının son golünü kaydeden Mohamed Salah, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste sekizinci kez deplasmanda gol atarak Cristiano Ronaldo'nun rekoruna yaklaştı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool, Inter'le karşı karşıya geldi.

75. dakikada Roberto Firmino, 83. dakikada ise Mohamed Salah'ın golleriyle rakibini mağlup eden Liverpool, rövanş mücadelesi öncesinde İtalya'dan büyük bir avantajla ayrıldı.

Liverpool'un son golünü kaydeden Mohamed Salah ise Şampiyonlar Ligi'nde Cristiano Ronaldo'ya ait bir rekoru kırmaya bir adım daha yaklaştı.

FARKI DÖRDE İNDİRDİ

Liverpool formasıyla çıktığı son yedi Şampiyonlar Ligi maçında gol kaydeden Salah, Inter deplasmanında attığı golle seriyi sekiz maça çıkarttı ve Ronaldo'nun rekoruyla farkı dörde indirdi.

Cristiano Ronaldo, Real Madrid forması giydiği dönemde Şampiyonlar Ligi'nde 12 deplasmanda arka arkaya gol atarak rekoru kırmıştı.

Ronaldo'ya bir adım daha yaklaşan Salah, rekoru kırmak için gelecek sezonu beklemek zorunda kalacak. Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon finale kalsa bile Mısırlı oyuncu, yeterli sayıda deplasman maçı olmadığı için rekoru kıramayacak.