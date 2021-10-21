Salzburg tarihi başarıya bir adım daha yakın

Salzburg tarihi başarıya bir adım daha yakın

Bir futbolcu fabrikası olma yolunda ilerleyen Salzburg, Şampiyonlar Ligi'nde tarihi başarıya bir adım daha yakın.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Red Bull Salzburg, tarihi başarıya bir adım daha yaklaştı.

Avusturya ekibi, Şampiyonlar Ligi G Grubu üçüncü maçında Alman ekibi Wolfsburg'u konuk etti. İlk iki maçından 4 puan çıkaran Salzburg, Alman rakibini de üç puanla geçti.

Noah Okafor (2) ve Karim Adeyemi'nin gollerine karşın Wolfsburg'un tek golü, Lukas Nmecha'dan geldi.

Bu sonucun ardından Salzburg grupta 7 puana ulaşırken, Wolfsburg ise 2 puanda kaldı ve işini mucizelere bıraktı.

SALZBURG LİDER

Salzburg, Şampiyonlar Ligi'nde üç maçta topladığı 7 puanla grup lideri konumunda.

Son yıllarda Avrupa futboluna birçok yıldız kazandıran Salzburg, bu sezon tarihinde üçüncü kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele ediyor.

Salzburg, gruptan çıkması halinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkacak ve son 16 turunda mücadele edecek.