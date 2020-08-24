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    Şampiyon Bayern Münih, Liverpool'u yakaladı

    PSG'yi yenerek Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Bayern Münih, Real Madrid ve Milan'ın ardından bu kupayı en çok kazanan (Liverpool ile birlikte) 3. takım oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2020 - 12:22
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    Şampiyon Bayern Münih, Liverpool'u yakaladı

    Daha önce 1973-74, 1974-75, 1975-76, 2000-01 ve 2012-13 sezonlarında turnuvada zirveye çıkan Bayern Münih, 11. finalinde aynı başarıyı 6. kez tekrarladı.

    REAL MADRİD 13, MİLAN 7 KEZ KAZANDI

    Almanya ekibi, bu başarısıyla Real Madrid (13) ve Milan'ın (7) ardından Şampiyonlar Ligi Kupası'nı en çok kazanan takımlar listesinde 3. sırayı Liverpool ile paylaştı.

    Turnuvayı 15 golle tamamlayarak krallık yarışında ipi göğüsleyen Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, kupada bir sezonda en çok gol atan oyuncular listesinde 17 golle zirvede yer alan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ardında kaldı.

    Almanya Milli Takımı'nda Joachim Löw'ün yardımcılığı döneminde 2014 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Bayern Münih'in teknik direktörü Hansi Flick ise kulüp kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi zaferine ulaştı.

    Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'ni kazanan takımları karşı karşıya getirecek 2020 UEFA Süper Kupa maçı, 24 Eylül Perşembe günü Bayern Münih ile Sevilla arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puşkaş Stadı'nda oynanacak.

    Şampiyon Bayern Münih, Liverpool u yakaladı #1

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