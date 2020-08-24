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Şampiyonlar Ligi Haberleri

Şampiyon Bayern Münih, Liverpool'u yakaladı

Şampiyon Bayern Münih, Liverpool'u yakaladı

PSG'yi yenerek Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Bayern Münih, Real Madrid ve Milan'ın ardından bu kupayı en çok kazanan (Liverpool ile birlikte) 3. takım oldu.