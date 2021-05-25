Şampiyonlar Ligi finaline seyirci alınacak

UEFA, Porto'nun Estadio do Dragao Stadı'ndaki Şampiyonlar Ligi finaline 16.500 kişiye kadar seyirci alınacağını açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs Cumartesi günü Portekiz'in Porto şehrinde, Manchester City ile Chelsea takımları arasında oynanacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Portekiz makamlarının mücadeleye stat kapasitesinin yüzde 33'ü oranında seyirci alımına izin verdiği belirtildi.

16 BİN 500 KİŞİ İZLEYECEK

Buna göre, Dragao Stadı'nda yapılacak karşılaşmayı en fazla 16 bin 500 seyirci yerinde izleyebilecek.

Müsabakada her iki takımdan 6'şar bin taraftar tribünde yerini alacak, genel için ayrılan 1700 bilet de bugün TSİ 15.00'te UEFA'nın internet sitesinden satışa sunulacak.

İzleyicilerin koronavirüs aşısı olduklarına dair belge veya negatif test sonucu sunmaları gerekecek.