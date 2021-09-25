Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu 2. maçında temsilcimiz Beşiktaş, Hollanda devi Ajax'a konuk olacak. Peki Beşiktaş Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş Ajax maçı muhtemel 11'leri.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. C grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, 2. maçında Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak.

İlk maçta Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olan sergen Yalçın'ın öğrencileri, 2. karşılaşmasında Ajax'ı yenerek ilk galibiyetini almak istiyor.

Ajax Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı öncesi mevcut sakatlık durumlarını çözüme kavuşturmaya çalışan Kara Kartal, Hollanda'ya minimum düzeyde eksikle gitmeyi hedefliyor.

Bu noktada siyah beyazlı takıma gönül verenler, Beşiktaş Ajax maçının tarihi, yayın saati ve kanalı hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor.

Peki Beşiktaş Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Beşiktaş Ajax maçı hakkında detaylı bilgiler...

BEŞİKTAŞ AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Ajax maçı, 28 Eylül 2021 Salı saat 19:45'te başlayacak.

Devler Ligi’nde zorlu bir deplasmana gidecek olan siyah beyazlı temsilcimizin mücadelesi, Exxen Dijital Yayın Platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Beşiktaş'ın C Grubu'nda yapacağı maçların fikstürü şöyle:

28 Eylül: (2. Hafta) Ajax-Beşiktaş:

19 Ekim: (3. Hafta) Beşiktaş-Sporting Lizbon

3 Kasım: (4. Hafta) Sporting Lizbon-Beşiktaş

24 Kasım: (5. Hafta) Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: (6. Hafta) Borussia Dortmund-Beşiktaş