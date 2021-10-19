Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda son durum

Beşiktaş'ın Sporting'e 4-1 mağlup olmasının ardından C Grubu'nda puan durumu son halini aldı.

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş, evinde Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u ağırladı.

İlk iki maçında puan alamayan siyah-beyazlılar, Sporting'e 4-1'lik skorla mağlup oldu.

Temsilcimizin grupta 3 maçı kaldı. Beşiktaş sırasıyla Sporting ile deplasmanda ardından, Ajax ile evinde ve Dortmund ile deplasmanda oynayacak.

Beşiktaş'ın Sporting'e mağlup olmasıyla grupta puan durumu son halini aldı.

Şu anda grubun diğer maçında Ajax ile Dortmund karşı karşıya geliyor.

C GRUBU PUAN DURUMU