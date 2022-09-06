Şampiyonlar Ligi, Cristiano Ronaldo'suz başlıyor

Devler Ligi efsanesi olan Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo, 19 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edemeyecek.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi, bu akşam oynanacak karşılaşmalarla başlıyor.

Final maçına İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon bir efsane yer almayacak.

Özellikle Real Madrid dönemindeki muhteşem performansıyla Devler Ligi'nde adeta kırılmadık rekor bırakmayan ve tarihe geçen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, uzun yıllar sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yok.

Real Madrid ayrılığı sonrası Juventus'ta istediğini bulamayan ve yuvası Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de oynadığı 30 maçta 18 gol atmasına rağmen Kırmızı Şeytanlar'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağlayamamıştı.

Manchester United'ın ligde 6. olmasıyla Devler Ligi biletini kaptırması, İngiliz devinde krize yol açtı.

19 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gidiyordu

Şampiyonlar Ligi'ndeki rekorlarını kaptırmak istemeyen 37 yaşındaki golcü, yaz boyu Devler Ligi'nde mücadele eden bir takıma transfer olmaya çabalasa da, Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla Manchester United'da kaldı.

Şampiyonlar Ligi denince akla gelen belki de ilk futbolcu olan Cristiano Ronaldo, Sporting'den Manchester United'a transfer olduğu 2003/04 sezonundan bu yana aralıksız olarak Devler Ligi'nde mücadele ediyordu. Tecrübeli yıldız, böylelikle tam 19 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde uzak kaldı.

Devler Ligi'nin en golcüsü

Cristiano Ronaldo, Devler Ligi tarihinin en çok gol atan futbolcusu konumunda. 183 maçta attığı 140 gol ile rakiplerinin önünde olan Portekizli yıldız, bu rekoru kaptırmak istemiyor.

Casilas'ı geçti

'Devler Ligi tarihinde en çok maç oynayan futbolcu' rekoru da Portekizli yıldızda bulunuyor. CR7, 183 maç ile bu istatistikte ilk sırada. 2. sırada ise 177 maç ile Iker Casillas bulunuyor.

Asist rekoru da onda

Diğer rekorlara göre belki daha şaşırtıcı ama Şampiyonlar Ligi tüm zamanlar asist krallığı listesinin ilk sırasında da Cristiano Ronaldo var. CR7, bugüne kadar ŞL'de 42 asist yaptı.

Tam 5 kupa

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ni tam 5 kez kazandı ve bu istatistikte de Real Madrid'den takım arkadaşlarıyla ilk sırada. Manchester United'da 1, İspanyol devinde ise 4 kez kupayı kazanan CR7, 2018'den bu yana Devler Ligi kupasına hasret.