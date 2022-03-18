Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Birbirinden zorlu maçlara sahne olacak Devler Ligi'nde Chelsea - Real Madrid eşleşmesi göze çarpıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşandı. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonrası Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Çeyrek finalde ilk maçlar 5-6 Nisan, ikinci maçlar ise 12-13 Nisan tarihlerinde oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Chelsea - Real Madrid

Manchester City - Atletico Madrid

Villarreal - Bayern Münih

Benfica - Liverpool

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Manchester City / Atletico Madrid - Chelsea / Real Madrid

Benfica/Liverpool - Villarreal/Bayern Münih