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Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Birbirinden zorlu maçlara sahne olacak Devler Ligi'nde Chelsea - Real Madrid eşleşmesi göze çarpıyor.
- Haber Merkezi
- 18.03.2022 - 14:21
- Güncelleme : 18.03.2022 - 14:53
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşandı. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonrası Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Çeyrek finalde ilk maçlar 5-6 Nisan, ikinci maçlar ise 12-13 Nisan tarihlerinde oynanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Chelsea - Real Madrid
Manchester City - Atletico Madrid
Villarreal - Bayern Münih
Benfica - Liverpool
ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Manchester City / Atletico Madrid - Chelsea / Real Madrid
Benfica/Liverpool - Villarreal/Bayern Münih