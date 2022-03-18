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    Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri

    Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Birbirinden zorlu maçlara sahne olacak Devler Ligi'nde Chelsea - Real Madrid eşleşmesi göze çarpıyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 14:21
    • Güncelleme : 18.03.2022 - 14:53
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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşandı. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonrası Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

    Çeyrek finalde ilk maçlar 5-6 Nisan, ikinci maçlar ise 12-13 Nisan tarihlerinde oynanacak.

    ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

    Chelsea - Real Madrid

    Manchester City - Atletico Madrid

    Villarreal - Bayern Münih

    Benfica - Liverpool

    ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

    Manchester City / Atletico Madrid - Chelsea / Real Madrid

    Benfica/Liverpool - Villarreal/Bayern Münih

    Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri #1


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