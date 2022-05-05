Liverpool ve Real Madrid'in karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi finalinin ne zaman oynanacağı merak edilmeye başlandı. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak?

Devlerin yarıştığı ve kıran kırana mücadelenin sergilediği Şampiyonlar Ligi, sezonu tamamlamak üzere..

Birbirinden güçlü takımların yarıştığı ve final biletini almaya çalıştığı Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belirlendi.

Premier Lig temsilcisi Liverpool ve Real Madrid arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi'nin detayları merak konusu oldu.

Bu iki dev takım arasında Real Madrid biraz daha öne çıkarken, "Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak?" sorusu gündeme geldi.

Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak? İşte yanıtı...

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak?

2022 Şampiyonlar Ligi final maçı 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 22:00'de İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile İspanya La Liga temsilcisi Real Madrid arasında oynanacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.