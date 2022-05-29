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    Şampiyonlar Ligi finali sonrası dünya basınından manşetler

    Şampiyonlar Ligi finali sonrası dünya basınından manşetler

    Şampiyonlar Ligi final müsabakasında Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya geldi. İspanyol ekibin 1-0 kazandığı maçın ardından dünya basınında ilginç manşetler atıldı.
    • 29.05.2022 - 11:53
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    Dünya liglerinde sonra gelinirken Avrupa kupalarında da dün oynanan Şampiyonlar Ligi final müsabası ile sona gelindi.

    Liverpool ile Real Madrid'in Fransa'da karşı karşıya geldiği mücadede normal şartlar altında 22.00’de başlayacaktı.

    Fakat statta yaşanan yoğunluk nedeniyle Şampiyonlar Ligi finali 36 dakika geç başladı.

    Liverpool maça hızlı başladı

    Maça hızlı başlayan Liverpool, peş peşe şutlarla Real Madrid'in kalesini yokladı. Fakat Thibaut Courtois, kalesinde gole izin vermedi.

    Şampiyonlar Ligi finali sonrası dünya basınından manşetler #1

    Benzema VAR'a takıldı

    43. dakikada Real Madrid, maçtaki ilk tehlikeli pozisyonunu yakaladı. Atılan uzun pasla kale sahası yakınlarında topu kontrol eden Karim Benzema, kaleci Alisson Becker ile karşı karşıya kaldı.

    Fransız forvetin Federico Valverde'ye doğru gönderdiği topa, Liverpool savunması müdahale etti. Benzema, oluşan karambolde önünde bulduğu topu ağlara gönderdi. Ancak Benzema için ofsayt bayrağının kalktığı pozisyon, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından da gol değeri kazanmadı.

    Şampiyonlar Ligi finali sonrası dünya basınından manşetler #2

    Vinicius Junior, golü attı

    59. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Valverde, yerden sert bir vuruşla topu Vinicius Junior'a gönderdi. Arka direkte yaptığı vuruşla topu filelere gönderen Vinicius Junior, Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.

    Şampiyon Real Madrid

    Başka gol olmadı ve maçtan 1-0 galip ayrılan Real Madrid, şampiyonluğa ulaştı.

    Şampiyonlar Ligi finali sonrası dünya basınından manşetler #3

    Courtois şampiyonluğu getirdi

    Eflatun-beyazlıların şampiyonluğu için atılan manşetleri takımın başarılı kalecisi Thibaut Courtois doldurdu.

    Maça adeta damgasını vuran file bekçisi, kalesini gole kapattı ve takımının zafere gitmesini sağladı.

    Diğer yandan da dünyanın dört bir yerinde şampiyonluk manşetleri atıldı.

    İşte manşetler;

    Courtois ön planda

    İspanyol basınından Marca, Courtois'yı ön plana çıkardı.

    Şampiyonlar Ligi finali sonrası dünya basınından manşetler #4

    "Ölümsüz şampiyon"

    İspanyol basınından ABC, "Ölümsüz şampiyon" manşetiyle Courtois'nın tepkisine yer verildi.

    Şampiyonlar Ligi finali sonrası dünya basınından manşetler #5

    "Courtois ile şampiyon"

    İspanya basınından Sport, "Courtois ile şampiyon" manşetini attı.

    Şampiyonlar Ligi finali sonrası dünya basınından manşetler #6

    Courtois, kapakta yer aldı

    İspanyol gazetesi Mundo Deportivo, Courtois'yı ön plana çıkardı.

    Şampiyonlar Ligi finali sonrası dünya basınından manşetler #7

    "Avrupa'nın şampiyonları"

    Fransızlar'ın spor gazetesi L'equıpe, Real Madrid'in zaferini "Avrupa'nın şampiyonları" manşetiyle verdi.

    Şampiyonlar Ligi finali sonrası dünya basınından manşetler #8

    "Kral Carletto"

    İtalyan gazetesi La Gazzetta Devo Sport, "Kral Carletto" manşetiyle öne çıkarken, spotta "Kimse Ancelotti gibi değil: Dördüncü Şampiyonlar Ligi zaferi" yazıldı.

    Şampiyonlar Ligi finali sonrası dünya basınından manşetler #9

    "Real Madrid, Liverpool'un hayaline son verdi" manşetine yer verdi.

    İngiliz gazetesi The Independent, "Real Madrid, Liverpool'un hayaline son verdi" manşetine yer verdi.

    Şampiyonlar Ligi finali sonrası dünya basınından manşetler #10

    "İmparator Carlo"

    İtalya basınından Corriere Della Sport, "İmparator Carlo" başlığına yer verdi.

    Şampiyonlar Ligi finali sonrası dünya basınından manşetler #11

    "Real'in ligi"

    İtalyan basınında Tuttosport, "Real'in ligi" manşetiyle finali duyururken Vinicius'un golünün ve Courtois'nın kurtarışlarının finale damga vurduğunu ifade etti.

    Şampiyonlar Ligi finali sonrası dünya basınından manşetler #12

    "Sürreal"

    Portekiz gazetesi A Bola, "Sürreal" (Gerçek dışı) manşetiyle finali okuyucularına duyurdu.

    Şampiyonlar Ligi finali sonrası dünya basınından manşetler #13

    "Kop'un kalp krizi"

    İngiliz gazetesi Daily Mirror, Liverpool'un tribün grubu The Kop'a ithafen "Kop'un kalp krizi" diyerek finali verdi.

    Şampiyonlar Ligi finali sonrası dünya basınından manşetler #14

    "Liverpool'un üç kupa hayali darmadağın"

    İngiliz basınından Daily Star, finali okuyucularına Real Madrid'in ve İngilizce 'gerçek' anlamına gelen 'Real' kelimeleriyle öz oyunu yaparak verdi.

    "Gerçek çaresizlik" denilen final için "Liverpool'un üç kupa hayali darmadağın" denildi.

    Şampiyonlar Ligi finali sonrası dünya basınından manşetler #15

    "Gerçek çaresizlik"

    İngiliz basınından Express, Real Madrid'in kazandığı final "Gerçek çaresizlik" olarak manşetten verildi. "Liverpool'un Şampiyonlar Ligi hayali darmadağın" denildi.

    Şampiyonlar Ligi finali sonrası dünya basınından manşetler #16

    "Vinicius, Liverpool'un hayallerine son verdi" başlığına da ver verildi.

    Şampiyonlar Ligi finali sonrası dünya basınından manşetler #17

    "Paris'te acı"

    İngiliz basınından The Times, "Paris'te acı" başlıklı manşet attı.

    Şampiyonlar Ligi finali sonrası dünya basınından manşetler #18

    "Paris'te kaos"

    İngiliz basınındaki Daily Mail, "Paris'te kaos" manşetine yer verdi. Haberde maç öncesi ve maça sonrası olaylara da yer verildi.

    Şampiyonlar Ligi finali sonrası dünya basınından manşetler #19



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