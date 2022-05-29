Şampiyonlar Ligi finali sonrası dünya basınından manşetler

Şampiyonlar Ligi final müsabakasında Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya geldi. İspanyol ekibin 1-0 kazandığı maçın ardından dünya basınında ilginç manşetler atıldı.

Dünya liglerinde sonra gelinirken Avrupa kupalarında da dün oynanan Şampiyonlar Ligi final müsabası ile sona gelindi.

Liverpool ile Real Madrid'in Fransa'da karşı karşıya geldiği mücadede normal şartlar altında 22.00’de başlayacaktı.

Fakat statta yaşanan yoğunluk nedeniyle Şampiyonlar Ligi finali 36 dakika geç başladı.

Liverpool maça hızlı başladı

Maça hızlı başlayan Liverpool, peş peşe şutlarla Real Madrid'in kalesini yokladı. Fakat Thibaut Courtois, kalesinde gole izin vermedi.





Benzema VAR'a takıldı

43. dakikada Real Madrid, maçtaki ilk tehlikeli pozisyonunu yakaladı. Atılan uzun pasla kale sahası yakınlarında topu kontrol eden Karim Benzema, kaleci Alisson Becker ile karşı karşıya kaldı.

Fransız forvetin Federico Valverde'ye doğru gönderdiği topa, Liverpool savunması müdahale etti. Benzema, oluşan karambolde önünde bulduğu topu ağlara gönderdi. Ancak Benzema için ofsayt bayrağının kalktığı pozisyon, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından da gol değeri kazanmadı.

Vinicius Junior, golü attı

59. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Valverde, yerden sert bir vuruşla topu Vinicius Junior'a gönderdi. Arka direkte yaptığı vuruşla topu filelere gönderen Vinicius Junior, Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.

Şampiyon Real Madrid

Başka gol olmadı ve maçtan 1-0 galip ayrılan Real Madrid, şampiyonluğa ulaştı.





Courtois şampiyonluğu getirdi

Eflatun-beyazlıların şampiyonluğu için atılan manşetleri takımın başarılı kalecisi Thibaut Courtois doldurdu.

Maça adeta damgasını vuran file bekçisi, kalesini gole kapattı ve takımının zafere gitmesini sağladı.

Diğer yandan da dünyanın dört bir yerinde şampiyonluk manşetleri atıldı.

İ şte manşetler;

Courtois ön planda

İspanyol basınından Marca, Courtois'yı ön plana çıkardı.

"Ölümsüz şampiyon"

İspanyol basınından ABC, "Ölümsüz şampiyon" manşetiyle Courtois'nın tepkisine yer verildi.





"Courtois ile şampiyon"

İspanya basınından Sport, "Courtois ile şampiyon" manşetini attı.

Courtois, kapakta yer aldı

İspanyol gazetesi Mundo Deportivo, Courtois'yı ön plana çıkardı.

"Avrupa'nın şampiyonları"

Fransızlar'ın spor gazetesi L'equıpe, Real Madrid'in zaferini "Avrupa'nın şampiyonları" manşetiyle verdi.

"Kral Carletto"

İtalyan gazetesi La Gazzetta Devo Sport, "Kral Carletto" manşetiyle öne çıkarken, spotta "Kimse Ancelotti gibi değil: Dördüncü Şampiyonlar Ligi zaferi" yazıldı.





"Real Madrid, Liverpool'un hayaline son verdi" manşetine yer verdi.

İngiliz gazetesi The Independent, "Real Madrid, Liverpool'un hayaline son verdi" manşetine yer verdi.

"İmparator Carlo"

İtalya basınından Corriere Della Sport, "İmparator Carlo" başlığına yer verdi.

"Real'in ligi"

İtalyan basınında Tuttosport, "Real'in ligi" manşetiyle finali duyururken Vinicius'un golünün ve Courtois'nın kurtarışlarının finale damga vurduğunu ifade etti.

"Sürreal"

Portekiz gazetesi A Bola, "Sürreal" (Gerçek dışı) manşetiyle finali okuyucularına duyurdu.

"Kop'un kalp krizi"

İngiliz gazetesi Daily Mirror, Liverpool'un tribün grubu The Kop'a ithafen "Kop'un kalp krizi" diyerek finali verdi.

"Liverpool'un üç kupa hayali darmadağın"

İngiliz basınından Daily Star, finali okuyucularına Real Madrid'in ve İngilizce 'gerçek' anlamına gelen 'Real' kelimeleriyle öz oyunu yaparak verdi.

"Gerçek çaresizlik" denilen final için "Liverpool'un üç kupa hayali darmadağın" denildi.

"Gerçek çaresizlik"

İngiliz basınından Express, Real Madrid'in kazandığı final "Gerçek çaresizlik" olarak manşetten verildi. "Liverpool'un Şampiyonlar Ligi hayali darmadağın" denildi.

"Vinicius, Liverpool'un hayallerine son verdi" başlığına da ver verildi.

"Paris'te acı"

İngiliz basınından The Times, "Paris'te acı" başlıklı manşet attı.

"Paris'te kaos"

İngiliz basınındaki Daily Mail, "Paris'te kaos" manşetine yer verdi. Haberde maç öncesi ve maça sonrası olaylara da yer verildi.







