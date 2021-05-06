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    Şampiyonlar Ligi finalinde İstanbul ekonomisine 100 milyon TL

    İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde, yurt dışından gelen taraftarların 100 milyon TL harcama yapması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2021 - 10:14
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    Şampiyonlar Ligi finalinde İstanbul ekonomisine 100 milyon TL

    Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı Manchester City-Chelsea oldu. İki İngiliz devi 66. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak için İstanbul'da kozlarını paylaşacak.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları finalin 25 bin kişiye oynanabileceğini gösteriyor.

    Eğer dev final için İngiliz taraftarlar maça kabul edilirse her iki takım için de 4 biner koltuk ayrılması bekleniyor.

    Şampiyonlar Ligi finalinde İstanbul ekonomisine 100 milyon TL #1

    TARAFTARLARDAN 100 MİLYON TL’LİK HARCAMA

    UEFA yetkilileri ve diğer ülkelerden gelecek yetkililer ile takımların İstanbul'da yapılacak maç için harcamalarının 100 milton TL’yi  geçmesi bekleniyor.

    Futbol turistleri final maçı için gittikleri ülkelerde en az üç gün konaklama yapıyor. Bu konaklamaların yanı sıra yapacakları harcamalarla önemli bir ekonomi oluşturuluyor.

    Şampiyonlar Ligi finalinde İstanbul ekonomisine 100 milyon TL #2

    İKİ TAKIM TOPLAMDA 1 MİLYAR EURO GELİR ELDE ETTİ

    Avrupa'nın en çok kazanan ilk 10 kulübü arasında yer alan Manchester City ve Chelsea 2020 yılında yaklaşık 1 milyar Euro gelir elde ettiler.

    Ajansspor'un haberine göre, Manchester City 549 milyon Euro kazanırken, Chelsea bbir sezonda 470 milyon Euro'luk gelire ulaştı.

    Şampiyonlar Ligi finalinde İstanbul ekonomisine 100 milyon TL #3

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