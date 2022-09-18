Petrol
91.57
0.78%
Euro
18.2838
0.10%
Dolar
18.2556
-0.05%
Altın
983.62
0.58%
Borsa
3377
0.00%
Bitcoin
369.525
0.49%
BTXN Coin
7.66
-7.48%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Bulutlu 25 C

    Şampiyonlar Ligi finalleri ABD'de oynanabilir

    UEFA Şampiyonlar Ligi finali yakın zamanda Avrupa kıtasını terk edip ABD'de oynanabilir.
    • 18.09.2022 - 15:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şampiyonlar Ligi finalleri ABD'de oynanabilir

    UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin yakın gelecekte Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanması gündemde.

    Son birkaç yıldır ABD'nin Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapma ihtimali konuşulurken İspanyol basınına göre bu durum yakın zamanda olabilir.

    UEFA oynanmasına olumlu bakıyor

    AS gazetesine göre UEFA, ticari gelirler göze alındığında finalin ABD'de oynanmasına olumlu yaklaşıyor. UEFA'nın yanı sıra Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) de bu duruma yeşil ışık yakıyor.

    İddiaya göre, önümüzdeki günlerde genel kurulunu İstanbul'da gerçekleştirecek olan Avrupa Kulüpler Birliği bu konu üzerinde duracak.

    Şampiyonlar Ligi finalleri ABD de oynanabilir #1

    Tarihi netleşmedi

    Şampiyonlar Ligi finalinin ABD'de oynanma ihtimaliyle ilgili herhangi bir tarih şimdilik gündemde değil.

    Final Haziran 2023'te İstanbul'da

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023 finali İstanbul'da oynanacak ve dev maça Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

    Şampiyonlar Ligi finalleri ABD de oynanabilir #2


    Aksaray'da polisin alkollü sürücü ile imtihanı
    3. Sayfa

    Aksaray'da polisin alkollü sürücü ile imtihanı

    Kırmızı bültenle aranan sözde sorumlu ve 4 terörist etkisiz hale getirildi
    Gündem

    Kırmızı bültenle aranan sözde sorumlu ve 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Görüş Bildir