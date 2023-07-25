Şampiyonlar Ligi hesabından Wilfried Zaha paylaşımı UEFA, Galatasaray'ın yeni transferi Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha hakkında "Galatasaray'ın yeni yıldızı" paylaşımında bulundu.

Galatasaray, İngiliz ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurmuştu.

Ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer çalımı atarak 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, yıldız isme 2 milyon 330 bin euro imza parası ve 4 milyon 350 bin euro maaş ödeneceğini açıklamıştı.

Şampiyonlar Ligi paylaştı

Yaşanan bu transferin ardından ise UEFA Şampiyonlar Ligi sosyal medya hesabı, Zaha'nın sarı-kırmızılı formalı bir fotoğrafıyla "Galatasaray'ın yeni yıldızı Wilfried Zaha" notu düşülerek bir paylaşım yaptı.

"Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez oynama fırsatı bulacağım"

Zaha, dün yaptığı açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele edecek yeni takımının gruplara kalması halinde kendisinin de bir ilki yaşayacağına dikkati çekerek, "Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez oynama fırsatı bulacağım." ifadelerini kullanmıştı.