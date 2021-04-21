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    Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda

    29 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi kupa, İstanbul’a geldi.
    • İHA
    • 21.04.2021 - 13:23
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 13:56
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    Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda

    Bu yıl Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan İstanbul'da 66. kez havaya kalkacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, dev finale sayılı günler kala İstanbul Boğazı ile buluştu.

    KUPA İSTANBUL BOĞAZI'NDA

    29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final öncesi kupa, İstanbul'a 3 bin kilometre uzaklıktaki İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinden getirildi.

    7,5 kilo ağırlığında ve 73,5 santimetre boyunda olan gümüş kupa, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak dev final sonrası sahibini bulacak.

    Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda ViDEO

    Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda #1

    Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda #2

    Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda #3

    Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda #4

    Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda #5

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